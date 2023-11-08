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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Отца Филиппа Киркорова бросила молодая невеста

По слухам, не удавшийся роман завел отца певца Филиппа Киркорова в больницу. На прошлой неделе стало известно о том, что отец Филиппа Киркорова снова попал в больницу с жалобами на слабость, одышку и с выраженными симптомами пневмонии.

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