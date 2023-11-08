Отца Филиппа Киркорова бросила молодая невеста

По слухам, не удавшийся роман завел отца певца Филиппа Киркорова в больницу. На прошлой неделе стало известно о том, что отец Филиппа Киркорова снова попал в больницу с жалобами на слабость, одышку и с выраженными симптомами пневмонии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии