Кузьменко сделал дубль в матче с «Сент-Луисом» и побил рекорд «Ванкувера» для бомбардиров-новичков

В НХЛ «Сент-Луис» на своей площадке вырвал победу у «Ванкувера» в овертайме — 6:5. Во втором периоде хозяева вели со счетом 5:2 – в том числе, благодаря Алексею Торопченко и Павлу Бучневичу, забросившим по шайбе.
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