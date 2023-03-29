Кузьменко сделал дубль в матче с «Сент-Луисом» и побил рекорд «Ванкувера» для бомбардиров-новичков

В НХЛ «Сент-Луис» на своей площадке вырвал победу у «Ванкувера» в овертайме — 6:5. Во втором периоде хозяева вели со счетом 5:2 – в том числе, благодаря Алексею Торопченко и Павлу Бучневичу, забросившим по шайбе.