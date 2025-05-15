Летающие крылья Джека Нортропа

Окрашенный в желтый самолет Джека Нортропа N-1M, доказывающий, что конструкция крыла управляема, и данные, собранные во время этих испытательных полетов, были использованы при проектировании будущих летающих крыльев, таких как N-9M и бомбардировщик XB-35.
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