Евгения Медведева призналась, что за ней ухаживал известный комик

Личная жизнь фигуристки вызывает большой интерес публики Евгения Медведева/ Филипп Воронин Фото: социальные сети После того, как Евгения Медведева запустила свой YouTube-канал и первым делом слетала в Дубай к Дане Милохину, личную жизнь фигуристки снова рассматривают под лупой.