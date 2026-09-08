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«Единственные союзники, которые нам помогли в Курской области»: автор мурала о братстве России и КНДР объяснил, что объединяет бойцов наших армий

«Единственные союзники, которые нам помогли в Курской области»: автор мурала о братстве России и КНДР объяснил, что объединяет бойцов наших армий

Работа украшает одну из опор Золотого моста во Владивостоке и особенно трогательно смотрится из акватории бухтыХудожник Василий Шершон, рассказал, как создавался первый в России мурал, посвященный боевому братству России и КНДР.

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