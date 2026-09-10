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Казан лицее укытучысы Татарстанны Бөтенроссия конкурсында тәкъдим итә

Казанның 11 нче «Унбер» күппрофильле лицее укытучысы Резидә Курамшина «Иң яхшы туган тел һәм әдәбияты укытучысы – 2026» Бөтенроссия һөнәри конкурсында Татарстанны тәкъдим итә.

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