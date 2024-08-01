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Приезжие нелегальные торговцы угрожают "Русской Общине" в Челябинске

Приезжие нелегальные торговцы угрожают "Русской Общине" в Челябинске

Инцидент в очереди за овощами, которые мигранты продают незаконно, случился в Ленинском районе. АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ Мигранты продают овощи без разрешительных документов и недовольны проверками.

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