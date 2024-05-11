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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«За Конате начнут гоняться наши топ‑клубы. 6 лет назад он не мог зацепиться ни за один мяч». Григорян о лучшем бомбардире в истории «Ахмата» 

С 29 голами форвард стал лучшим бомбардиром «Ахмата» в истории лиги. «Шесть лет назад он не мог зацепиться ни за один мяч.

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