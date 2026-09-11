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МОСИНФОРМ

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Благоустройство дворовых территорий у 10 домов завершили в Западном Дегунине

Благоустройство дворовых территорий у 10 домов завершили в Западном Дегунине

В Западном Дегунине закончили благоустройство дворов возле 10 жилых зданий на Базовской улице. Обновленная территория площадью 8,5 гектара охватывает корпуса 1–9 и 15 дома 15.

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