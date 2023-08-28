Индикар. Диксон одержал 2-ю победу подряд и сократил отставание от Палоу

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Пилот «Чип Гэнасси» Скотт Диксон стал лучшим по итогам «овальной» гонки в Иллинойсе. Победить Диксону не помешал старт с 16-й позиции, вторым финишировал гонщик «Эрроу Макларен» Пато О’Уорд, третьим – Дэвид Малукас из «Дейл Койн».