Индикар. Диксон одержал 2-ю победу подряд и сократил отставание от Палоу

Пилот «Чип Гэнасси» Скотт Диксон стал лучшим по итогам «овальной» гонки в Иллинойсе. Победить Диксону не помешал старт с 16-й позиции, вторым финишировал гонщик «Эрроу Макларен» Пато О’Уорд, третьим – Дэвид Малукас из «Дейл Койн».
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