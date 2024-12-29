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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Мичкова 34 минуты штрафа в 34 играх в сезоне НХЛ. По их числу он на 2-м месте в «Филадельфии» и среди новичков лиги

Форвард «Филадельфии» получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:1).

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