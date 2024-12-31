ТАСС: число фигурантов дела о торговле детьми выросло до 19 человек

Преображенский суд Москвы отправил в следственный изолятор медсестру столичной больницы и еще двух безработных женщин, которые стали новыми фигурантами уголовного дела в отношении многодетной матери Юлии Логиновой о торговле детьми.
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