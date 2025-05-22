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Страны G7 грозят новыми санкциями. Но формулировки – обтекаемые

Страны G7 грозят новыми санкциями. Но формулировки – обтекаемые

Главы минфинов стран "Большой семёрки" пригрозили России новыми санкциями, но очень обтекаемо.После встречи глав министерств финансов стран "Большой семёрки" (G7) выпущено так называемое итоговое коммюнике.

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