Страны G7 грозят новыми санкциями. Но формулировки – обтекаемые

Главы минфинов стран "Большой семёрки" пригрозили России новыми санкциями, но очень обтекаемо.После встречи глав министерств финансов стран "Большой семёрки" (G7) выпущено так называемое итоговое коммюнике.
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