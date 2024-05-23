Как Жарить Минтай В Муке На Сковороде: Полезные Советы

Лучший повар – это тот, кто даже из самого обыкновенного, распространенного продукта сможет сотворить настоящий кулинарный шедевр, не правда ли? Простой минтай можно настолько вкусно пожарить на сковороде, что он даже самым взыскательным гурманам покажется райским блаженством.