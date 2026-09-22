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Карасин: встреча Лаврова и Рубио пройдет в Нью-Йорке 23 сентября

Карасин: встреча Лаврова и Рубио пройдет в Нью-Йорке 23 сентября

В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

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