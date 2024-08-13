Военкоры назвали назначение генерал-полковника Дюмина координатором курской операции великолепным решением Путина

По информации ряда источников, уроженец Курска, генерал-полковник Алексей Дюмин по личному поручению президента РФ Владимира Путина будет координировать действия группировки ВС РФ с силовыми ведомствами и властями в Курской области.
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