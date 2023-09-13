Позитив для оптимистов

3 458 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Хакимжон Ходжамов
    По моему беда в том , что , постсоветские республики , думают , что они что -то в международных отношениях чего то ре...Весьма непростая ...
  • Хакимжон Ходжамов
    Вот такой псевдоученый как смог попасть туда ? Краевед областной и вдруг такой "уйдринг ! Может ФСБ начнет работать п...Скандальный демар...
  • Роман Романов
    Ложь, Пиздежь и Провокация!Масштабы сталинск...

NYT: Палата представителей США начнёт расследование по делу об импичменте Байдена

NYT: Палата представителей США начнёт расследование по делу об импичменте Байдена

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти поручил комитетам нижней палаты начать официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении действующего президента США Джо Байдена, сообщает The New York Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх