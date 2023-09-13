NYT: Палата представителей США начнёт расследование по делу об импичменте Байдена

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти поручил комитетам нижней палаты начать официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении действующего президента США Джо Байдена, сообщает The New York Times.
Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти поручил комитетам нижней палаты начать официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении действующего президента США Джо Байдена, сообщает The New York Times.
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