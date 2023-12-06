В Польше готовят резолюцию с требованием репараций от Германии и России

Замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что парламентская группа по репарациям обсудит проект постановления сейма премьер-министру Матеушу Моравецкому с требованием компенсаций от Германии, и принятия мер "по оценке потерь в результате советской агрессии".