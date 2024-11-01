Секрет города, где все были долгожителями и почти не болели до глубокой старости. Как у них это получалось?

А

Александр24

Спокойная, размеренная жизнь - вот путь к долголетию. 15 лет жизни в тихом, экологически чистом посёлке, в своём домике позволили мне прожить уже 75 лет. В моём роду никто из мужчин не прожил более 67 лет, да и множество друзей уже давно покинули этот мир. Заметил, что полностью исчезла гипертония, когда-то хотел менять тазобедренный сустав, но постепенно боли абсолютно прекратились и надобность в операции отпала. Даже многолетняя мерцательная аритмия тоже почти прекратилась. Зубами своими пока обхожусь. Красота! Дети, внучки тут же, рядом живут. С соседями прекрасные отношения - часто совместно отмечаем праздники и памятные даты, спиртное тоже не возбраняется в разумных количествах. Все заготовки на зиму сделаны - с голоду уж точно не помрём. Никаких стрессов и волнений - ну и с чего тут раньше времени умирать? Поживём ещё, а там уж, как Господь решит...