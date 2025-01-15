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В 2024-м в РТ по нацпроекту выполнены мероприятия, повышающие безопасность на дорогах

В 2024-м в РТ по нацпроекту выполнены мероприятия, повышающие безопасность на дорогах

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях выполнены мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения.

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