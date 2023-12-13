Судья после ВАР отменил удаление Роберто в матче с «Антверпеном». Красную карточку капитана «Барсы» заменили на желтую

«Барселона» играет с «Антверпеном» в 6-м туре группового этапа ЛЧ (1:2, второй тайм). На 53-й минуте матча главный арбитр Марко Гуида показал капитану испанской команды Серджи Роберто красную карточку за фол на полузащитнике бельгийцев Мандела Кейта.
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