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Снаряд упал у КПП на границе Молдавии и Украины

Снаряд упал у КПП на границе Молдавии и Украины

 © Sergiy Palamarchuk/Shutterstock/FOTODOM У КПП «Паланка» на молдавско-украинской границе упал снаряд, который после удара о землю срикошетил в рейсовый автобус, сообщили в Пограничной полиции Молдавии.

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