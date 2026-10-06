Кремлёв объявил рекордные выплаты чемпиону мира по боксу в $1 млн

На пресс-конференции Кремлёв отметил, что на прошедшем чемпионате мира в Дубае в 2025 году общий призовой фонд составил $8,32 млн, а золотая медаль оценивалась в $300 тыс.
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