Страна и люди
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Страна и люди

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Расчет артиллерии «Гиацинт-С» уничтожил опорник ВСУ на Купянском направлении

Расчет артиллерии «Гиацинт-С» уничтожил опорник ВСУ на Купянском направлении

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

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