Неутомимые украинские шутники

Евроукраинская нация не только самая древняя, самая мудрая и самая талантливая, но ещё и самая весёлая.
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