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UBS видит риски коррекции Nasdaq в краткосрочной перспективе

UBS видит риски коррекции Nasdaq в краткосрочной перспективе

Технические аналитики UBS прогнозируют снижение индекса Nasdaq Composite до 26 225,09 пункта для закрытия ранее образовавшихся ценовых гэпов.

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