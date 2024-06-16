NYT: поддержка Китаем России в контексте конфликта с Украиной может вырасти

Сотрудники администрации президента США Джо Байдена все чаще высказывают мнение, что взгляды лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на роль его государства в конфликте РФ и Украины изменились, и в дальнейшем КНР будет более активно поддерживать Россию.