В Центре «Эрмитаж-Казань» распаковали картины из будущей выставки про Николая II

Предметы выставки «Николай II: семья и престол» уже прибыли в Центр «Эрмитаж-Казань». Галерея раскрыла для журналистов часть внутренних музейных процессов и показала распаковку живописной коллекции, включающей «титульный», присутствующий на всех каталогах и баннерах выставки.
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