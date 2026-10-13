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Татар-информ

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В Центре «Эрмитаж-Казань» распаковали картины из будущей выставки про Николая II

В Центре «Эрмитаж-Казань» распаковали картины из будущей выставки про Николая II

Предметы выставки «Николай II: семья и престол» уже прибыли в Центр «Эрмитаж-Казань». Галерея раскрыла для журналистов часть внутренних музейных процессов и показала распаковку живописной коллекции, включающей «титульный», присутствующий на всех каталогах и баннерах выставки.

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