NYT: США пытались отговорить Украину от покушения на начальника Генштаба РФ Герасимова

Разведка США скрыла информацию о приезде главы Генштаба РФ Валерия Герасимова в зону СВО. Однако в Киеве получили эти данные самостоятельно и предприняли попытку покушения, несмотря на просьбы Вашингтона не делать этого, пишет The New York Times.