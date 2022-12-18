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NYT: США пытались отговорить Украину от покушения на начальника Генштаба РФ Герасимова

NYT: США пытались отговорить Украину от покушения на начальника Генштаба РФ Герасимова

Разведка США скрыла информацию о приезде главы Генштаба РФ Валерия Герасимова в зону СВО. Однако в Киеве получили эти данные самостоятельно и предприняли попытку покушения, несмотря на просьбы Вашингтона не делать этого, пишет The New York Times.

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