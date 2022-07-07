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Министерство культуры Украины призвало киевскую консерваторию убрать имя Чайковского из названия

Министерство культуры Украины призвало киевскую консерваторию убрать имя Чайковского из названия

Экспертный совет Министерства культуры Украины, который занимается вопросами дерусификации, рекомендовал киевской консерватории убрать имя композитора Петра Чайковского из своего названия.

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