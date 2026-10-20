Выход из ЕАЭС может увеличить ежегодные расходы Армении на газ на 268,5 млн долларов. В докладе представителей России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии для Евразийского межправительственного совета стоимость импорта оценили в 657,5 млн долларов вместо нынешних 389 м.
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