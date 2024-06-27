Смолянам объяснили, за чей счет организована архитектурно-художественная подсветка города

Жители областного центра просят власти «осветить» отдаленные районы После новости о том, что архитектурно-художественная подсветка появилась еще на четырех зданиях Смоленска, пользователи сети пишут комментарии с просьбой уделить внимание и отдаленным районам города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии