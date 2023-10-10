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Российские войска зачищают авдеевский террикон

Российские войска зачищают авдеевский террикон

Утром 10 октября подразделения ВС РФ пошли на штурм авдеевского укрепрайона ВСУ. Клубами густого дыма заволокло местный Авдеевский коксохимический завод («АКХЗ», принадлежащий олигарху-русофобу Ринату Ахметову) и прилегающую к предприятию территорию.

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