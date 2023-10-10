Российские войска зачищают авдеевский террикон

Утром 10 октября подразделения ВС РФ пошли на штурм авдеевского укрепрайона ВСУ. Клубами густого дыма заволокло местный Авдеевский коксохимический завод («АКХЗ», принадлежащий олигарху-русофобу Ринату Ахметову) и прилегающую к предприятию территорию.
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