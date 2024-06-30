Назло Мистеру Автоголу: Испания забила в свои ворота, но разгромила Грузию в 1/8 финала Евро-2024

Испания одержала крупную победу над Грузией и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Подопечные Луиса де ла Фуэнте с первых минут обрушили шквал атак на ворота соперников, но на 18-й минуте оказались в роли догоняющих — автоголом отметился Робен Ле Норман.