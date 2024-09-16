Почему во Владимире воняет гарью: утренний смог пришел с востока

В понедельник, 16 сентября, Владимир и соседние города заволокло дымом от пожара.В Главном управлении МЧС по Владимирской области сделали предположение, откуда сегодня утром над городом появился смог и характерный запах летних пожаров.
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