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Лейбористская партия побеждает на парламентских выборах в Великобритании

Лейбористская партия побеждает на парламентских выборах в Великобритании

Они могут занять более 410 кресел в Вестминстере. Консерваторы удержали лишь 130 округов. Риши Сунак должен уступить пост главы правительства лидеру левых Киру СтармеруХудшее поражение консерваторов с момента основания.

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