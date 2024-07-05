Лейбористская партия побеждает на парламентских выборах в Великобритании

Они могут занять более 410 кресел в Вестминстере. Консерваторы удержали лишь 130 округов. Риши Сунак должен уступить пост главы правительства лидеру левых Киру СтармеруХудшее поражение консерваторов с момента основания.
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