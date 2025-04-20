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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тедеев о Сухом в игре со «Спартаком»: «Добивался, чтобы мяч как можно дольше находился на половине поля «Акрона», штрафных было как можно больше»

— Что пошло не так? — В данной ситуации мне лично как зрителю и тренеру не хватило важности и правильности со стороны действий тех же арбитров.

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