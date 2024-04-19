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Петербургский дневник

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Глава Еврокомиссии облетела районы близ границы Финляндии и России

Глава Еврокомиссии облетела районы близ границы Финляндии и России

ЕС должен обеспечивать безопасность своих «внешних границ от гибридных угроз», сказала Урсула фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо облетела на вертолете районы близ российско-финляндской границы.

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