Каждая страна по-своему особенна и интересна. Сегодня мы покажем вам несколько колоритных фото из Канады.
15 колоритних фото, показывающих уникальность Канады
Комментарии
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Ингерман Ланская
над канадой небо сине, слава Богу не Россия
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11 час.
lenivka
Небо над Россией это полмира.Когда на Камчатке мороз и солнце,на небе ни одной тучки и видны из окон дома дочери с одной стороны огромные вулканы,с другой Тихий океан.Красота неописуемая.В это же время из окон моего дома в подмосковье видны тихо падающие хлопья снега и вокруг сосновый лес и тишина.Какая красивая у нас Российская природа, какие умные,добрые,смелые люди.Так называется сяастье
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9 час.
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