Рубль стремительно растет. Курсы доллара и евро на 7 декабря

Российская валюта продолжает уверенно расти.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 7 декабря 2024 года, составляет 99,4215 рубля (прежнее значение — 103,3837 рубля), официальный курс евро — 106,3040 рубля (предыдущий показатель — 109,7802 рубля).
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