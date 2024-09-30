США заключили контракт на производство МБР Trident II на $2,1 млрд

Пентагон заключил контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство предназначенных для запуска с подводных лодок межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками на $2,1 млрд.
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