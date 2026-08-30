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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Игра вдолгую: загородная недвижимость в эпоху высоких ставок

Загородный дом сегодня — уже не просто дача. Теперь это и полноценное жилье для переезда из квартиры, и инвестиционный актив.

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