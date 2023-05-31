Федеральное агентство новостей №1

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Нерадушный прием: в Киевской области мужчина бросил в гостей гранату после ссоры

Нерадушный прием: в Киевской области мужчина бросил в гостей гранату после ссоры

Посиделка с гостями в Киевской области закончилась смертью одного человека и ранением еще троих. Обстоятельства происшедшего раскрыла местная полиция.

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