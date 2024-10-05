«Россия» будет летать из Москвы в Гавану

С 13 октября «Россия» планирует возобновить полеты из Москвы в Гавану (Куба). «Пассажиры рейсов Москва – Гавана могут продолжить путешествие по острову, после знакомства с кубинской столицей добраться до самого известного курорта, а после – выбрать прямой рейс «России» из Варадеро в Москву (частота составляет два раза в неделю – по вторникам и субботам, с 3 октября начнутся полеты также по четвергам)», — рассказали в пресс-службе авиакомпании «Россия».