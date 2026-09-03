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Воссоединение с Безруковым, похудение и афера с фейками: эффектный выход и боль Марии Ароновой

Воссоединение с Безруковым, похудение и афера с фейками: эффектный выход и боль Марии Ароновой

Появление 54-летней народной артистки России Марии Ароновой на премьере комедии «Не по-детски» стало едва ли не самым обсуждаемым событием вечера.

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