Собянин: С начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Социальная инфраструктура в столице активно развивается С начала 2023 года в Москве было введено в эксплуатацию более 90 социальных объектов, причем более половины из них были построены за счет внебюджетных источников.
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