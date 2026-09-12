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Царьград

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Брент Питерсон, экс-тренер "Предаторз", скончался в 68 лет

Брент Питерсон, экс-тренер "Предаторз", скончался в 68 лет

Бывший тренер "Нэшвилл Предаторз" Брент Питерсон ушел из жизни в возрасте 68 лет. Болезнь Паркинсона, диагностированная в 2002 году, вынудила его покинуть тренерский штаб в 2011 году.

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