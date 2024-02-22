Русские вгоняют США в панику: Французский подполковник предрёк Западу печальное будущее

Если Запад до сих пор не понял, что в его интересах заключить мир с Россией и начать дружеские отношения, а не возобновлять холодную войну, которая может выйти из-под контроля, он готовит себе печальное будущее.
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