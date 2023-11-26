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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хьюз набрал очки в 11-м матче подряд, повторив рекорд «Ванкувера» для защитников

24-летний американец сделал результативную передачу по ходу атаки, завершившейся голом защитника Филипа Гронека в матче чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (3:4).

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