RT Russia

11 043 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    О чем Путин может разговаривать с дебилом! Я к тебе послал свои танки, а  мы пока поговорим по душам!Представитель каб...
  • Леонид Ла Рошель
    Ливерной колбасе надо понять, что его "планирование" никаким боком не пересекается с планами ВВП. С "унылым немецким ...Представитель каб...
  • Яна
    Удивляться не приходится-они не могут нащупать красную линию..В Совфеде отреаги...

Глава Пентагона заявил о готовности передать Киеву всё необходимое для контрнаступления

Глава Пентагона заявил о готовности передать Киеву всё необходимое для контрнаступления

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя возможность поставок Киеву истребителей F-16, заявил, что США нацелены на передачу Украине возможностей, которые необходимы, чтобы украинские войска были эффективными при возможном контрнаступлении весной.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх