Глава Пентагона заявил о готовности передать Киеву всё необходимое для контрнаступления

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя возможность поставок Киеву истребителей F-16, заявил, что США нацелены на передачу Украине возможностей, которые необходимы, чтобы украинские войска были эффективными при возможном контрнаступлении весной.
Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя возможность поставок Киеву истребителей F-16, заявил, что США нацелены на передачу Украине возможностей, которые необходимы, чтобы украинские войска были эффективными при возможном контрнаступлении весной.
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